Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri fena kapıştı! Öyküleri basına sızdırmış
İngiltere Milli Takımı'nın golcülerinden Wayne Rooney'in eşi, Jamie Vardy'nin eşini Instagram öykülerini The Sun gazetesine sızdırmakta suçladı.
Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy'i gizli instagram öykülerini The Sun gazetesine göndermekle suçladı.
Coleen Rooney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birkaç yıl önce, bir kişi kişisel Instagram hesabımdan yaptığım paylaşımları düzenli olarak The Sun gazetesine gönderdi. Benim hakkımda oldukça fazla bilgiye sahipti. Ailemden ya da arkadaşlarımdan biriydi. Bunu yaparken benden izin almıyordu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun kim olabileceğini düşündüm ve şüphelerim oluştu. Sonunda herkesi engelleyerek sadece 1 kişinin Instagram öykülerimi görmesine izin verdim. Geçtiğimiz 5 ay boyunca bazı yalan öyküleri paylaşıp, Sun'da çıkmasını bekledim. Sonunda ne oldu biliyor musunuz, çıktı!"
Çıkan haberin Meksika'daki cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir paylaşım olduğunu belirten Rooney "Paylaşımlarımı sızdıran kişinin kimliğini kendime saklamak ve hiçbir yorum yapmamak çok zordu. Tüm resimlerin ve öykülerin ekran görüntülerini aldım. Çünkü, o öyküleri sadece 1 kişi gördü. O kişi, Rebekah Vardy'di" dedi.