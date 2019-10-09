Suriye sınırındaki askeri hareketlilik böyle görüntülendi
FIRAT'ın doğusuna yapılacak harekatla ilgili çalışmalar intikaller, hazırlıklar sürerken Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.
Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.
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Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.
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Bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.
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Çeşitli bölgelerden gelen komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler, Kilis sınırına doğru hareket etti.
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