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Fenerbahçe'ye Moses ve Rodrigues'ten kötü haber

Fenerbahçe, iki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile Victor Moses'tan Denizlispor deplasmanında da mahrum kalacak.

Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'a 1-0 kaybettiği maçta pozisyon sayısı azlığı nedeniyle iki kanat oyuncusu, Garry Rodrigues ile Victor Moses'ın sahalara dönüş tarihi büyük önem kazanmıştı. 

İki oyuncu dün itibariyle henüz takımla çalışmalara başlamadı. 20 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak Denizlispor maçında görev yapıp yapamayacaklarıyla ilgili gelen haberler ise olumsuz. İki kanat oyuncusunun sahalara dönüş tarihinin gecikmesi teknik direktör Ersun Yanal'ın kara kara düşünmesine sebep oluyor.

Şu an yüzde 50
Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues, Galatasaray ve Antalya maçlarında görev yapamamıştı. Rodrigues'in Denizli'de takımla olma ihtimali şu an yüzde 50.

Moses da yok
Gaziantep FK ile oynanan ligin ilk maçında adalesinden sakatlanan Victor Moses'ın salonda kuvvetlendirmeye dayalı özel program uyguladığı, Denizli deplasmanında 11'de başlama olasılığının hayli düşük olduğu kaydedildi. Moses'ın özellikle maç eksiği dolayısıyla dönüşünün Yukatel Denizlispor maçına yetişemeyeceği kaydedildi. Yıldız futbolcu belki maç kadrosunda olabilir ancak süre alması beklenmiyor.

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