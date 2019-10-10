Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk sözler

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Eski Cumhurbaşkan Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye tarafından düzenlenen Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sessizliklerini bozdu.

"Mehmetçiğin salimen yurda dönmesini Allah'tan dilerim"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah Gül, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan harekâtı yürüten Kahraman Ordumuzun görevini başarıyla icra edip Mehmetçiğin salimen yurda dönmesini Allah'tan dilerim. Bölgemizde tesis edilecek barışın kalıcılığının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esas alınarak, büyük güçlerin küresel hesap ve çıkarlarından bağımsız bir şekilde yürütülecek diplomasiyle sağlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye her türlü adımı uluslararası meşruiyet içinde atma hakkına sahiptir"

Ahmet Davutoğlu ise konuyla ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin #BarışPınarıHarekatı'nın bölgeye istikrar, güvenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Türkiye PKK/YPG ve DEAŞ'ın terör tehditlerine karşı kendini korumak için her türlü adımı uluslararası meşruiyet içinde atma hakkına sahiptir. Umuyorum ki bu operasyon Suriye'deki kardeşlerimize de barış ve güven getirecektir. Allah harekata katılan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.