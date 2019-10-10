Harekatla birlikte yükselişe geçti! Dolar/TL zirveye oturdu

Fırat'ın doğusuna harekat sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile tırmanışa geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar yükseldi.
Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.
Dolarda son durum
Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derinlikteki hedefleri vurdu.
Harekatın başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yükselişe geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı.
Altın fiyatları
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