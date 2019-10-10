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CHP Barış Pınarı Harekâtı kararı! MYK olağanüstü toplanıyor

Suriye'ye yapılan sınır ötesi harekât için CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanacak. Toplantı saat 10.30'da yapılacak.

Sınırın öte yanından gelen patlama görüntüleriyle ilk kez haberdar olunan Türkiye’nin Suriye’deki 3. kapsamlı askeri operasyonu olan ‘Barış Pınarı Harekâtı, dün (9 Ekim 2019) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye saati ile 16:10’da Twitter’dan yaptığı açıklamayla resmen başladı. Milli Savunma Bakanlığı ise sonradan yaptığı açıklamada, harekâtın başlama saatini 16:00 olarak kaydetti.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bilgi vermişti
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak harekâtla ilgili bilgi verdiğini söylemiş, Türkiye'nin ‘süratle’ Suriye yönetimiyle iletişime geçmesi gerektiğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, “İki ülke arasındaki ilişkinin düzelmesi, Suriye’nin terörden arındırılması açısından çok önemli” ifadelerini kullanmıştı. 
 
CHP Suriye'nin kuzeyine yönelik dün başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nı görüşmek için bugün saat 10:30'da Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topluyor.
 

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