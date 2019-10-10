HABER /  GÜNCEL

Fırat'ın doğusuna operasyon sonrası Finlandiya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Fırat'ın doğusuna harekatın başlaması sonrası Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldıklarını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Rinne, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu kınayarak, Finlandiya hükümetinin Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere silah ihracat lisansı verilmeyeceğini açıkladı.

"Karmaşık krizi derinleştiriyor"

Rinne, "Türkiye'nin eylemleri Suriye'deki halihazırdaki karmaşık krizi derinleştirmektedir. Tedbirlerin Suriye'deki insani durum üzerindeki etkileri konusunda çok endişeliyiz" açıklaması yaptı.

Geçmiş politikalar akıllara geldi

Finlandiya'nın bu açıklaması, geçmiş dönemlerde Türkiye'ye uygulanan politikaları akıllara getirdi.

Bilindiği üzere bir dönem, İsrail Türkiye'ye heron satmıyordu. İsrail'in bu konudaki tavrından vazgeçmemesi üzerine Türkiye yerli ve milli İHA ve SİHA üretmeye başladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı harekatından görüntüler! Savaş uçakları böyle bombaladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında! Karalama çalışmaları başladı
Ekrem İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama endişeliyim
Harekatla birlikte yükselişe geçti! Dolar/TL zirveye oturdu
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk sözler
ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine "saatli bomba" benzetmesi
Fatih Terim'in sabrı taştı revizyona gidiyor! 3 genç isme şans verecek
ÖNCEKİ HABERLER
10 Ekim evde bakım parası yatan iller 6 yeni il hangisi?
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'ye Moses ve Rodrigues'ten kötü haber
Dorukhan Toköz: İki hafta sonra değnekleri atıyorum
İngiliz devi Vedat Muriç için geliyor! İşte Fener'in isteyeceği çılgın rakam
Diyarbakır'da hava hareketliliği! Hatay'da askeri sevkiyat
Yorumlar 10 yorum