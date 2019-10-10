Fırat'ın doğusuna operasyon sonrası Finlandiya Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Fırat'ın doğusuna harekatın başlaması sonrası Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldıklarını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Rinne, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu kınayarak, Finlandiya hükümetinin Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere silah ihracat lisansı verilmeyeceğini açıkladı.

"Karmaşık krizi derinleştiriyor"

Rinne, "Türkiye'nin eylemleri Suriye'deki halihazırdaki karmaşık krizi derinleştirmektedir. Tedbirlerin Suriye'deki insani durum üzerindeki etkileri konusunda çok endişeliyiz" açıklaması yaptı.

Geçmiş politikalar akıllara geldi

Finlandiya'nın bu açıklaması, geçmiş dönemlerde Türkiye'ye uygulanan politikaları akıllara getirdi.

Bilindiği üzere bir dönem, İsrail Türkiye'ye heron satmıyordu. İsrail'in bu konudaki tavrından vazgeçmemesi üzerine Türkiye yerli ve milli İHA ve SİHA üretmeye başladı.