Arsenal Orkun Kökçü için devrede

Feyenoord'un genç yıldızı Orkun Kökçü için Arsenal de devreye girdi. İngiliz Mail gazetesi, 20 milyon Pound değer biçilen milli oyuncuyu İngiliz ekibinin gündemine aldığını yazdı.

Hollanda alt yaş takımlarında oynamasına karşın; Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Feyenoord'un 18 yaşındaki yıldızı Orkun Kökçü'nün piyasası her geçen gün artıyor.

20 milyon Pound

Feyenoord alt yapısında yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki oyuncu için Arsenal'in de devreye girdiği bildirildi. İsmi geçen dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan oyuncuyu Feyenoord'un 20 milyon Pound'a satabileceği kaydedildi.

Milli formayı 1 kez giydi

Türkiye 21 yaş altı milli takım formasını 1 kez giyen ve daha önce İngiliz basınında Chelsea ile Tottenham'ın da ilgilendiği haberleri çıkan Orkun Kökçü, geçen sezon başında Feyenoord'la profesyonelliğe adım attı.

Yıldız adayı orta saha oyuncusu, 2018-19 sezonunda Feyenoord formasıyla 11 maça çıktı; bu karşılaşmalarda 3 gol attı 4 de asist yaptı. Orkun bu sezon ise geride kalan 9 haftada 8 maça çıktı 1 gol kaydetti.