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Barış Pınarı Harekatı başlayınca Kaz Dağları'ndaki mitingi iptal ettiler

KAZ Dağları’nda doğa tahribatına neden olan altın madeni faaliyetlerinin durdurulması amacıyla cumartesi günü yapılması kararlaştırılan miting Barış Pınarı Harekatı başlayınca iptal oldu.

Kaz Dağları’nda doğa tahribatına neden olan altın madeni faaliyetlerinin durdurulması amacıyla gerçekleştirilen eylemler doğrultusunda önümüzdeki cumartesi günü büyük miting yapılması kararlaştırılmıştı. Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platformda yer alan “Su ve Vicdan Komisyonu” 12 Ekim 2019'da yapılması planlanan mitingin iptal edildiğini açıkladı. 

Milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekliliği nedeniyle

Kararın, tüm bileşenlerin ortak aklına dayanılarak alındığının belirtildiği açıklamada, “Ülkemizin Suriye topraklarında askeri bir harekat başlatması nedeniyle milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekliliği ve içinde bulunulan hassasiyet göz önüne alındı. Marmara Belediyeler Birliği ve Çanakkale Belediye Başkanı’nın görüşmesi sonucunda iptal edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi ve iptali yönünde karar alındı” denildi.

“İnsani ve vicdani olarak alınan bir karardır"

Bununla birlikte, açıklamada uyarıda da bulunularak, “İnsani ve vicdani olarak almış olduğumuz miting erteleme kararı, ruhsatın yenilenmesi ve madencilik faaliyetlerinin devam etmesi için bir gerekçe oluşturmamalıdır. Kirazlı Balaban'da sürdürülen madencilik faaliyetlerine derhal son verilmeli, maden ruhsatı yenilenmemelidir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Su ve Vicdan Mitingi”nin ileri bir tarihte yapılacağı da vurgulandı.

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