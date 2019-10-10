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Barış Pınarı Harekatı dünyayı salladı! İşte destek veren ve vermeyen ülkeler

Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekat'ı 2. gününe girdi. Operasyon başladığı andan itibaren dünya yakından takip ediyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği harekat dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Operasyonu Macaristan, İspanya, Katar, ve KKTC desteklerken; ABD ve İran dahil birçok ülke harekata destek vermedi.

Harekata destek veren ülkeler 

Macaristan

Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan'ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.

İspanya

İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim'de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Katar

Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti.

KKTC

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye'nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği 'Barış Pınarı' askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye'mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Harekata destek vermeyen ülkeler 

Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı başlatılan harekat birçok ülkeyi rahatsız etti. Trump'ın kafa karıştıran mesajlar ile birlikte ABD operasyona destek vermiyor. Avrupa Birliği'nden operasyonu durdurun çağrısı geldi.

Suudi Arabistan, İsveç, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Mısır, Kanada, Danimarka, İran, Finlandiya

Rusya tarafsız kaldı

Rusya, Barış Pınarı Harekatı'nda taraf olmayacağını açıkladı. Rus senatör Vladimir Cabarov, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını, Rus ordusunun Suriye'deki başka bir amaç için bulunduğunu söyledi.

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