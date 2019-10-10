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Fahrettin Altun'dan ABD'li küstah senatör Graham'a bomba kapak! Fena ti'ye aldı

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı harekat için günlerdir haddini aşan sözler söyleyip tehditler savuran Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan alaylı bir tepki geldi.

Dün 16:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri YPG/PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' tüm dünyanın gündemine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump asker çekme kararından beri Türkiye'nin operasyonu ile alakalı küstah tehditler savuran  Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham son olarak "Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadığı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Altun Graham'ı ti'ye aldı

Graham'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıt verdi. Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Senatör Graham’ın ti'ye alarak şunları söyledi;

"Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı." 

Graham ne demişti?

Graham paylaşımında, "Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadı. Kongrede, kırmızı çizgiyi gördüğünüzde onu geçmemeniz gereken devasa iki partili muhalefet var." ifadelerine yer vermişti.

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