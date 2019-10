Fahrettin Altun'dan ABD'li küstah senatör Graham'a bomba kapak! Fena ti'ye aldı

Dün 16:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri YPG/PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' tüm dünyanın gündemine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump asker çekme kararından beri Türkiye'nin operasyonu ile alakalı küstah tehditler savuran Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham son olarak "Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadığı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Altun Graham'ı ti'ye aldı

Graham'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıt verdi. Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Senatör Graham’ın ti'ye alarak şunları söyledi;

Senator,



I am writing to inform you that Turkey and the Syrian National Army launched Operation Peace Spring today.



I heard that we may have ran a red light.



It was an emergency.



We were in a rush to unleash hell on PKK and ISIS terrorists, who threatened our citizens. https://t.co/TCuyllcQv3