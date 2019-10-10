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ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor kırıldı

ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 200 bin varil arttı. Böylece, 29 Eylül-4 Ekim haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de, 12,6 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 17-23 Ağustos haftasında 12,5 milyon varile ulaşmıştı.

- Ham petrol stokları arttı

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 425,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,1 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,2 milyon varil gerileyerek 644,6 milyon varilde indi.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 228,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,25 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,2 milyon varil azalmıştı.

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