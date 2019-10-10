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Fatih Terim'in yeni gözdesi Joao Mario

Fatih Terim, Porto B takımında forma giyen Joao Mario istiyor. Galatasaray yönetimi, Portekiz ekibiyle görüşmelere başladı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kanatlardaki aksaklığı giderecek çözümler aradığı ve bu nedenle gelecek vaat eden bir isim olarak gördüğü Portolu Joao Mario için araştırmalara başladığı öğrenildi.

Gelecek rapora göre hareket edecek
Porto B Takımı formasını giyen ve aynı zamanda Portekiz U20 takımında da oynayan 1.76 boyundaki 19 yaşındaki oyuncuyu bugünkü Hollanda maçında takip ettirecek olan Terim, gelecek rapora göre hareket edecek.

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