SON DAKİKA
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri Ceylanpınar'daki evlere isabet etti yaralılar var Haberin devamı. Suriye Barış Planı harekatında son durum! 181 hedef imha edildi Savaş uçakları YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 km derinliğe kadar indi Haberin devamı.
HABER /  SPOR

Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 2. haftasında sahasında Alman temsilcisi ALBA Berlin ile oynayacağı maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.

THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Efes, Barcelona'ya yenilirken, Berlin ise Zenit St Petersburg'u mağlup etmeyi başardı.

Avrupa kupalarında 660. maç
Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 659 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 364 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 412. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 411 karşılaşmada 207 kez galibiyet sevinci yaşarken, 204 kez de rakiplerine mağlup oldu.

9. randevu
Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 7 kez rakibini mağlup ederken, sadece 1 kez sahadan üzgün ayrıldı. İki takım arasında son olarak 6 Mart 2013 tarihinde Almanya'da oynanan müsabakayı Efes 91-86'lık skorla kazanmıştı. Berlin, Efes'e karşı tek galibiyetini 4 Şubat 2004'te 77-61 ile almıştı.

Ligin ilk haftasında Anadolu Efes 64 sayı atarken, ALBA Berlin ise 85 sayı ile oynadı. Efes'te Alec Peters 16 sayı ile takımın en skorer olurken, Alman temsilcisinde de Landry Nnoko 16 sayı ile mücadele etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'nın eski Bakanı Sigmar Gabriel'den şaşırtan Türkiye açıklaması!
Amerika Başkanı Donald Trump'ın PKK itirafı ve Kürtler açıklaması bomba
YPG/PKK'nın uçaksavar mermileri Ceylanpınar'a düştü! Yaralılar var
Fahrettin Altun'dan ABD'li küstah senatör Graham'a bomba kapak! Fena ti'ye aldı
Metiner'den Kılıçdaroğlu'na harekat tepkisi: İçin yanıyorsa niye 'Evet' diyorsun?
ABD çıldırdı ağır yaptırım paketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Oktay ve bazı bakanlar var
ÖNCEKİ HABERLER
Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel olayı nedir Zeynep Korel kimdir?
Şivan Perver operasyon açıklaması skandal Şivan Perver kimdir?
Bakan Selçuk Milli İstihdam Seferberliği rakamlarını açıkladı
Fatih Terim 3 ismi gözden çıkardı: İyi teklif gelirse satın
Bakan Çavuşoğlu, Alman ve Norveçli mevkidaşları ile görüştü
Fetih suresi okunuşu meali ve Fetih Suresi Türkçe okunuşu nasıl
Yorumlar