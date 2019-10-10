Doğu Perinçek 'kesin zafere götürür' deyip Erdoğan'a açık mektup yazdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazdı. Hedefin barış koridoru oluşturulması değil, PKK'nın bitirilmesi olması gerektiğini belirten Perinçek, kesin zafer için Suriye ile işbirliğinin şart olduğunu söyledi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı Aydınlık gazetesinde kaleme alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazdı.

Esad rejimi YPG'yi terör örgütü ilan etti

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in 16 Eylül 2019 günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yolladığı mektupta PKK, YPG, PYD, SDG’nin ABD ve İsrail güdümündeki terör örgütleri olduğunu ve temizleme iradesini bildirdiğine dikkat çeken Perinçek, Şam yönetimi ile işbirliğinin PKK'ya beyaz çektireceğini yazdı.

Güvenli bölge belirsizliği

"Güvenli Bölge’de güvenlik ve barış yok, fakat ıssızlık var, belirsizlikler var, kargaşalık ve çözümsüzlük var." diyen Perinçek, barış koridorunun İsrail ve ABD'nin emellerine hizmet ettiğini savundu.

Suriye ile işbirliği kesin zafere götürür

"Türkiye ile Rusya ve İran arasında daha şimdiden güvensizlikler ve kuşkular yaratan Güvenli Bölge, nasıl sürdürülebilecek?" diye soran Perinçek, "Sayın cumhurbaşkanımızın yüksek dikkatine" diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 24 Temmuz 2015’ten bu yana PKK’yı hendeklere gömme, FETÖ Darbesini bastırma, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtlarıyla kazandığı büyük başarılar, kesin zafer yolunu açmıştır. Bu yolda sonuca ulaşmak için, önümüzdeki harekâtın hedefi, “Güvenli Bölge” değil, PKK terör örgütünü bitirmek ve Kandil’e beyaz bayrak çektirmek olmalıdır. Bunun için devletimizin Suriye ile 1998 yılında Adana Mutabakatıyla açtığı yolda ilerlemek ve Batı Asya ülkeleriyle ortak başarı modelini izlemek, bizi kesin zafere götürecek biricik çözümdür."

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