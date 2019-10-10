Zeynep Korel Bergüzar Korel iddiası olay oldu bebek detayı patladı!

Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel birbirine düştü. ABD'de evlere temizliğe giden köpek gezdiren Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel hakkında şok bir iddiada bulundu. Zeynep Korel Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'ın evliliğini bebek kurtardı dedi. Bunun üzerine kardeş Bergüzar Korel yasal işlem başlattı.

Korel kardeşler Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel şu sıralar magazin basınının gündeminde. Zeynep Korel'in ABD'de evlere temizliğe gittiği, 70 liraya köpek gezdirdiği ortaya çıkmış bunun üzerine Zeynep Korel çalışmak kötü bir şey değil, bunun daha aşağısı olamaz demişti. Bir magazin programına katılan Zeynep Korel kardeşi hakkında bir bombayı patlatmış ve büyük tepki almıştı. Zeynep Korel kardeşi Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in evliliğinin bitme noktasına geldiğini ve bebeğin evliliklerini kurtardığını iddia etmişti. Bunun üzerine Bergüzar Korel sessizliğini bozdu ve avukatına yasal işlem başlaşma talimatı verdi.

Bergüzer Korel ve Halit Ergenç çiftinin bir oğlu daha olacak.

Tanju Korel-Hülya Darcan çiftinin kızları Amerika'da kendine ikinci bir hayat kurdu. 2005 yılında babasını kaybeden Bergüzar Korel'in Boğaziçi mezunu kardeşi Zeynep Korel ABD'de evlere temizliğe gidiyor.

Türkiye'de yaşadığı dönemde yöneticilik yapan ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da hayatına sıfırdan başladı.

Zeynep Korel 400 TL'ye evlere temizliğe gidiyor, 70 TL'ye köpek gezdiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan 45 yaşındaki Korel, 2005 yılında babası Tanju Korel'i kaybetmişti.

Zeynep Korel 2. Sayfa'ya yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil" dedi.

Korel, "Özgürlüğümü satmıyorum, bir erkeğe ya da aileme müdana etmiyorum" dedi.

Korel hayatının Amerika'da geçen dönemini bir kitapta toplayıp basmayı planladığını da söyledi.