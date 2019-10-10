Erdoğan’dan Trump'ın tehdidi sonrası 'yanındayız' diyen Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisi ile ilgili skandal sözleri sosyal medya hesaplarında tepki gösteren ve ve Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'e yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Fırat'ındoğusuna başlatılan operasyon öncesi Türkiye'ye ekonomisine yönelik ''Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim.'' şeklinde küstah tehditlerine Türk kamuoyunda her kesimden tepkiler gelmiş, Türkiye halkı adeta tek ses olmuştu.

Muhalif kimlikleri ile bilinen Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da Trump'ın hadsiz tehdidine tepki gösterek Erdoğan'ın yanındayız mesajı vermişlerdi.

Erdoğan: Mutlu olurum bu, milli birlik durumudur

Resmi temasların ardından Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Sözcü yazarları Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Trump'a tepki, Barış Pınarı Harekatı’na destek tweetleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Başka Türkiye yok. Dik dur eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye" diyen Yılmaz Özdil ve "Hepimiz devletin ve TSK'nın yanındayız" diyen Uğur Dündar'ın mesajları hakkında Erdoğan "Bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

“Bundan çok mutlu olurum. Bu milli birlik durumudur. Bu ülkenin 82 milyonu böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak? 82 milyondan kendini tecrit edecek, olsa olsa terör örgütleri olur. Siyasette de terör örgütlerine sırtını dayayanlar bu işin dışında olur.”