Barış Pınarı Harekatı'nın ekonomiye etkisi hakkında ilk yorum S&P'den

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon başlatmasının, turizme zarar vereceği endişesi ile TL ve ödemeler dengesi için riskleri artırdığını ifade etti ama bu gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde hemen bir etkisinin olmayacağını da ekledi.

Barış Pınarı Harekatı dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrilmesine neden oldu. Piyasanın gözü Fırat'ın doğusunda.

Bugün itibariyle piyasalarda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türk ekonomisi hakkında açıklamaları bekleniyor.

Dünya bankası Türkiye'nin büyüme tahmini artırdı

Dün itibarı ile henüz harekata başlanmadan önce Dünya Bankası, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme tahminini -1'den 0'a yükseltmişti. 2020 ve 2021 büyüme beklentisi olan yüzde 3 ve 4 değerlerini ise sabit tutmuştu.

Harekattan sonra S&P risk arttı

Standard&Poor's (S&P) ise Türk birliklerinin Suriye'ye girişinin TL ve ödemeler dengesi riskini artırdığını ifade etti. Ancak operasyonun Türkiye'nin üzerinde hemen etkisi olmayacağını da not düştü.

"Türkiye turizmle öne çıktı ama harekat güvenirlilik algısını etkileyerek turizm olumsuz yansıyabilir''

S&P açıklamasına göre Türkiye'nin 2018 ve 2019 yıllarındaki güçlü turizm performansı özel sektörünün esnekliğini ve rekabet edebilirliğini göstermiş olsa da Ankara'nın son adımı, güvenlik algılarını etkileyebilir ve sonuç olarak bu kilit sektörü olumsuz etkileyebilir.

"Harekat, döviz kuru istikrarına zarar verebilir''

S&P, "Kuzeydoğu Suriye'de çatışma potansiyeli ve Türkiye içinde terörizmin yeniden doğması ihtimali bu algıları engelleyebilir ve Türkiye'nin döviz kazancındaki kapsamlı iyileşmesini engelleyebilir ve istihdam ve yabancı rezerv seviyeleri ve döviz kuru istikrarına zarar verebilir." açıklamasında bulundu.

S&P'ye göre notumuz B+

S&P Türkiye'yi B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor.