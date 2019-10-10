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ABD'nin vermediği 2 IŞID'linin kim olduğu ortaya çıktı! Pentagon çok önemli deyip sakladı

İnternet Haber

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de cezaevinde olan militanların sorumluluklarını Türkiye'ye verdiklerini söyledi; 2'si hariç dedi. Peki o 2 militan kim?

Trump'ın attığı twitle merak konusu olan o 2 IŞİD militanına dair detayları ABD Savunma Bakanlığı Pentagon açıkladı. Bu militanların İngiltere'den IŞİD'e katılan Alexanda Kotey ve El Shafee Elşeyh olduğu öğrenildi. ABD'nin Suriye'den ayrılırken bu 2 teröristi Irak’ta bilinmeyen bir lokasyona götürdükleri belirtildi.

Pentogon : Büyük önemi olan 2 IŞİD'li

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında şunlar söylendi:

-“ABD, büyük önemi olan iki IŞİD’liyi gözaltına aldı. Savaş mahkemesinde yargılanmak üzere askeri bir hapishanede tutuluyor. Suriye’den çıkarıldılar ve güvenli bir bölgeye götürüldüler”

Sivillerin kafalarını keserek öldürmüşler

2014 ve 2015 yıllarında gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile birlikte sağlık ekibinden Peter Kassig ve Kayla Mueller’in ölümünden sorumlu olan bu kişilerin uzun süredir cezaevinde olduğu belirtildi. Haberde bu kişilerin, yakaladıkları sivillerin kafalarını keserek öldürdüğü belirtildi. 

Trump : Beterin en beteri
ABD Başkanı Donald Trump dün, “En tehlikeli IŞİD’lileri aldık. Özellikle kötü olan bazı IŞİD’lileri aldık ve onların dışarı çıkmayacağından eminiz” demişti. Trump sosyal medya hesabında, “Kürtler ya da Türklerin kontrolü kaybetme olasılığına karşılık 2 IŞİD’liyi ülkeden çıkardık ve ABD’nin gözetimi altındaki güvenli bir bölgeye götürdük. Onlar beterin beteri” ifadesini kullanmıştı.

Hafta başında sosyal medyadan açıklama yapan Beyaz Saray, hapishanelerdeki IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye'ye bırakılmasıyla birlikte, “Vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarının üzerindeki yükün” kalkacağını duyurmuştu.

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