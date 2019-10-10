MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son dakika açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan harekat 2. gününe girdi. Türk jetleri ve Fırtına obüsleri YPG'ye ait mevzileri bombaladı.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından harekatın son durumuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. YPG'ye ait olduğu belirlenen hedeflerin ele geçirildiği ve operasyonun başarıyla devam ettiği belirtildi.
"Belirlenen hedefler ele geçirildi"
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.
MSB'nin ilgili açıklaması şöyle:
Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
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