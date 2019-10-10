Fırat'ın doğusuna harekat dünyayı krize soktu! İşte destek veren ve vermeyen ülkeler
FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekat'ı 2. gününe girdi. Türk jetleri ile Fırtına obüsleri bombardımana devam ediyor. Başladığı andan itibaren dünya operasyonu yakından takip ediyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği harekat dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Operasyonu Macaristan, İspanya, Katar, ve KKTC desteklerken; ABD ve İran dahil birçok ülke harekata destek vermedi.
Fırat'ın doğusuna yapılan harekata destek veren ülkeler ile karşı çıkan devletlerin açıklamaları operasyonu daha geniş bir perspektiften okuma fırsatı veriyor. İşte Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dünyadan açıklamalar...
Macaristan
Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan'ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.
İspanya
İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim'de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.