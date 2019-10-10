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Ertuğrul Özkök'ten çarpıcı uyarı: Bu defa ÖSO'culara çok dikkat

TÜRKİYE’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı operasyonla ilgili "Bu defa ÖSO'culara çok dikkat.." diyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Hepimiz biliyoruz ki, bizim ordumuz güçlüdür ve orada ÖSO militanlarına ihtiyacı yoktur" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na destek vereceği belirtilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarına dikkat çeken Ertuğrul Özkök, "Türkiye Fırat’ın ötesine geçerken ÖSO militanlarını oraya fazla bulaştırmazsa çok iyi yapar." diye yazdı.

"Türk ordusunun imajına zarar verdiler"

"Çünkü daha önceki harekâtlarda, yağmalama olaylarına karışarak Türk ordusunun imajına zarar verdiler" hatırlatması yapan Özkök, ÖSO üyelerinin Arapça bantlar takarak dünyaya cihatçı görüntüsü verdiğini söyledi.

"Nasıl ki YPG bizim için 'terörist'se..."

DAEŞ ile doğru düzgün savaşmadığını belirten Özkök, "Nasıl ki YPG bizim için 'terörist'se, ÖSO da Rusya, Suriye ve İran için 'terörist'..." yorumunu yaptı.

"Aman ne olur bu defa o ÖSO’culara çok dikkat..."

Özkök sözlerinin devamında "Hepimiz biliyoruz ki, bizim ordumuz güçlüdür ve orada ÖSO militanlarına ihtiyacı yoktur. Aman ne olur bu defa o ÖSO’culara çok dikkat..."  ifadelerini kullandı.

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