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Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme! Özgür Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin doğusuna girdi Haberin devamı. Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK'ya baş kaldırıp Türkiye'den yardım istedi bölgede büyük bir çatışma var Haberin devamı.
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Son dakika Suriye'deki harekatta yeni gelişme! ÖSO Fırat Nehri'nin doğusuna girdi

Barış Pınarı Harekatı'nda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara giriş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.

Öte yandan harekatta son dakika gelişmesi yaşandı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.

Komandolar sınırdan geçti

Tel Abyad ve Resulayn'daki hedeflerin havadan imha edilmesinin ardından dün saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekata katıldı. Bölgeye sevk edilen askeri çekici, sınır duvarını kaldırdı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye'ye geçiş yaptı. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

MSB: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından da harekata ilişkin açıklama yapıldı.

Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadesi kullanıldı.

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada ise ''Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor'' denildi.

Tel Abyad'daki hedefler vuruluyor 

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

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