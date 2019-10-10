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Jandarma ve MİT'ten FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ortak operasyon

Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, saklandıkları "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, saklandıkları "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandıkları öğrenildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından (MİT) FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Çankaya'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö ve H.Y. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandıkları öğrenildi.
Şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin, örgütün çözülmesini önlemek amacıyla cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerine, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ elebaşı Gülen'e ait yazılar ve videolar gönderdikleri tespit edildi.

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