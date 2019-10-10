Senatör Graham baltayı taşa vurdu! Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç rezil etti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ‘Türkler, Kürtlere ve Hristiyanlara saldırıyor’ yalanı ile hristiyanları duaya çağıran ABD'li senatör Lindsay Graham'e “Trump’ın çekilme kararı doğru’ açıklaması yapan Suriyeli Hristiyan kuruluş ile yanıt verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ABD'nin tepkisi sürüyor. Ülkemize karşı yaptırım paketi taslağı hazırlayan Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, yine boş durmadı.

Amerika'da sosyal medya üzerinden yayılan ‘Türkler, Kürtlere ve Hristiyanlara saldırıyor’ yalanına sarılan Graham, Hristiyanları dua etmeye çağırdı.

Hristiyan kuruluşu: Trump'ın çekilme kararı doğru

Yakışıksız ithama jet yanıt, Türkiye'nin Washigton Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Kılıç, Twitter hesabından PYD zulmüne maruz kalan Suriyeli Hristiyan azınlıkların açıklamalarına yer verdi. Kılıç, Hristiyan kuruluşun Trump'ın çekilme kararını doğru bulan açıklamasıyla Graham'a cevap verdi.

With due respect Mr Graham, in view of the attached statement issued by World Council of Arameans You might like to reconsider your views on the alleged protection of Christians in NE Syria by YPG/PYD. The attached statement speaks volumes in that regard. pic.twitter.com/KiGFx6bLCE — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) October 9, 2019

Kamışlı'da 2018'de Hristiyan azınlıklar protesto gösterisinde bulunmuştu

PYD'nin kontrolü altındaki bölgelerde Hristiyan azınlıkların şikayetleri sık sık gündeme geliyor. 2018 yazında Haseke'deki Aziz Meryem kilisesini basan terör örgütünün sözde güvenlik güçleri, kiliselere giriş çıkışı durdurmuştu. Terör örgütü mensupları olayı protesto eden Hristiyan Suriyelilerin üzerine ateş açmıştı.

Öte yandan Süryanice ve Ermenice eğitim verilen bazı okullarda terör örgütü tarafından kapatıldı.

Haseke'de kapatılan Aziz Meryem Kilisesi dışında 4 Süryani, 1 Ortodoks Ermeni, 1 Protestan ve 1 Katolik Ermeni okuluna da terör örgütü tarafından el konulduğu belirtiliyor.

Terör örgütünün azınlık halklara ait bir çok okul ve kiliseye el koymasının ardından PYD/YPG'nin kontrolü altındaki kentlerde yürüyüşler gerçekleştirildi.

Kamışlı'da papazların da katıldığı bir yürüyüşte terör örgütünün eylemleri protesto edildi. Göstericilerin kapısına zincir vurulan Aziz Gabriel okulu ve Bizim Bakiremiz kilisesine girdiği ifade ediliyor.