Senatör Graham baltayı taşa vurdu! Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç rezil etti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ABD'nin tepkisi sürüyor. Ülkemize karşı yaptırım paketi taslağı hazırlayan Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, yine boş durmadı.

Amerika'da sosyal medya üzerinden yayılan ‘Türkler, Kürtlere ve Hristiyanlara saldırıyor’ yalanına sarılan Graham, Hristiyanları dua etmeye çağırdı.

Hristiyan kuruluşu: Trump'ın çekilme kararı doğru

Yakışıksız ithama jet yanıt, Türkiye'nin Washigton Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Kılıç, Twitter hesabından PYD zulmüne maruz kalan Suriyeli Hristiyan azınlıkların açıklamalarına yer verdi. Kılıç, Hristiyan kuruluşun Trump'ın çekilme kararını doğru bulan açıklamasıyla Graham'a cevap verdi.

With due respect Mr Graham, in view of the attached statement issued by World Council of Arameans You might like to reconsider your views on the alleged protection of Christians in NE Syria by YPG/PYD. The attached statement speaks volumes in that regard. pic.twitter.com/KiGFx6bLCE