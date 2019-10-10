SON DAKİKA
Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme! Özgür Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin doğusuna girdi Haberin devamı. Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK'ya baş kaldırıp Türkiye'den yardım istedi bölgede büyük bir çatışma var Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Senatör Graham baltayı taşa vurdu! Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç rezil etti

İnternet Haber

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ‘Türkler, Kürtlere ve Hristiyanlara saldırıyor’ yalanı ile hristiyanları duaya çağıran ABD'li senatör Lindsay Graham'e “Trump’ın çekilme kararı doğru’ açıklaması yapan Suriyeli Hristiyan kuruluş ile yanıt verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ABD'nin tepkisi sürüyor. Ülkemize karşı yaptırım paketi taslağı hazırlayan Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, yine boş durmadı.

Amerika'da sosyal medya üzerinden yayılan ‘Türkler, Kürtlere ve Hristiyanlara saldırıyor’ yalanına sarılan Graham, Hristiyanları dua etmeye çağırdı.

Hristiyan kuruluşu: Trump'ın çekilme kararı doğru

Yakışıksız ithama jet yanıt, Türkiye'nin Washigton Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Kılıç, Twitter hesabından PYD zulmüne maruz kalan Suriyeli Hristiyan azınlıkların açıklamalarına yer verdi. Kılıç, Hristiyan kuruluşun Trump'ın çekilme kararını doğru bulan açıklamasıyla Graham'a cevap verdi.

Kamışlı'da 2018'de Hristiyan azınlıklar protesto gösterisinde bulunmuştu

PYD'nin kontrolü altındaki bölgelerde Hristiyan azınlıkların şikayetleri sık sık gündeme geliyor. 2018 yazında Haseke'deki Aziz Meryem kilisesini basan terör örgütünün sözde güvenlik güçleri, kiliselere giriş çıkışı durdurmuştu. Terör örgütü mensupları olayı protesto eden Hristiyan Suriyelilerin üzerine ateş açmıştı.

Öte yandan Süryanice ve Ermenice eğitim verilen bazı okullarda terör örgütü tarafından kapatıldı.

Haseke'de kapatılan Aziz Meryem Kilisesi dışında 4 Süryani, 1 Ortodoks Ermeni, 1 Protestan ve 1 Katolik Ermeni okuluna da terör örgütü tarafından el konulduğu belirtiliyor.

Terör örgütünün azınlık halklara ait bir çok okul ve kiliseye el koymasının ardından PYD/YPG'nin kontrolü altındaki kentlerde yürüyüşler gerçekleştirildi.

Kamışlı'da papazların da katıldığı bir yürüyüşte terör örgütünün eylemleri protesto edildi. Göstericilerin kapısına zincir vurulan Aziz Gabriel okulu ve Bizim Bakiremiz kilisesine girdiği ifade ediliyor.

İlgili Haberler
Terör örgütü PKK Suriye'de Hristiyan azınlıkların mülklerine el koydu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy Akçakale'ye girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim 3 ismi gözden çıkardı: İyi teklif gelirse satın
Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK'ya baş kaldırdı çatışma var
HDP olay tweet paylaştı! Selçuk Bayraktar'tan HDP’ye okkalı SİHA cevabı
ABD'den nihayet aklıselim açıklama! Mike Pompeo Türkiye'ye operasyon desteği
Ertuğrul Özkök'ten çarpıcı uyarı: Bu defa ÖSO'culara çok dikkat
ABD'nin vermediği 2 IŞID'linin kim olduğu ortaya çıktı! Pentagon çok önemli deyip sakladı
ÖNCEKİ HABERLER
28 ekim tatil mi okullar yarım gün mü 2019 MEB kararı
Avusturya Linz Havalimanı yakınında patlama oldu! Yaralılar var
BM'de eşi benzeri görülmemiş kriz : Ay sonunda beş parasız kalacağız
Son dakika Suriye'deki harekatta yeni gelişme! ÖSO Fırat Nehri'nin doğusuna girdi
Yargıtay Ceza Genel Kurulu eski yüksek yargıçların cezalarını onadı
AFAD fay hattı sorgulama evinizin altından fay hattı geçiyor mu?
Yorumlar