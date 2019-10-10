SON DAKİKA
Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme! Özgür Suriye Ordusu Fırat Nehri'nin doğusuna girdi Haberin devamı. Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK'ya baş kaldırıp Türkiye'den yardım istedi bölgede büyük bir çatışma var Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

Barış Pınarı Hareketı'na tepki gösteren İran, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini çekme çağrısında bulundu.

İran, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme ve saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askeri operasyonu hakkında kaygılarını aktarıyor; çatışma bölgesindeki insani durumun ciddiyeti ve sivillere yönelik tehlike göz önünde bulundurulduğunda, acilen saldırıya son vermenin ve Türk birliklerinin Suriye’de çekilmesinin gerekliliğini vurguluyor."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Senatör Graham baltayı taşa vurdu! Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç rezil etti
Fatih Terim 3 ismi gözden çıkardı: İyi teklif gelirse satın
Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK'ya baş kaldırdı çatışma var
HDP olay tweet paylaştı! Selçuk Bayraktar'tan HDP’ye okkalı SİHA cevabı
ABD'den nihayet aklıselim açıklama! Mike Pompeo Türkiye'ye operasyon desteği
Ertuğrul Özkök'ten çarpıcı uyarı: Bu defa ÖSO'culara çok dikkat
ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite taciz skandalı! Öğretim görevlisinin savunması istendi
28 ekim tatil mi okullar yarım gün mü 2019 MEB kararı
Avusturya Linz Havalimanı yakınında patlama oldu! Yaralılar var
BM'de eşi benzeri görülmemiş kriz : Ay sonunda beş parasız kalacağız
Son dakika Suriye'deki harekatta yeni gelişme! ÖSO Fırat Nehri'nin doğusuna girdi
Kartal Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri! Yaralılar var
Yorumlar