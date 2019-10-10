İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

Barış Pınarı Hareketı'na tepki gösteren İran, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini çekme çağrısında bulundu.
İran, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme ve saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunuldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askeri operasyonu hakkında kaygılarını aktarıyor; çatışma bölgesindeki insani durumun ciddiyeti ve sivillere yönelik tehlike göz önünde bulundurulduğunda, acilen saldırıya son vermenin ve Türk birliklerinin Suriye’de çekilmesinin gerekliliğini vurguluyor."