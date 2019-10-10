Erdoğan'dan o haberlere zehir zemberek sözler! Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herif

Suriye'de terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı haber mecraları ve sosyal medya platformlarında 'sivilleri ölüyor' şeklinde çıkan haberlere ateş püskürdü.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, dün 16:00'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan harekatın başlamasından itibaren özellikle sosyal medya üzerinden sivillerin vurulduğuna dair paylaşılan fotograflara ve yorumlara adeta ateş püskürdü.

"Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler"

Türk milletinin kadın ve çocuklara, masumlara el uzatmayacağın altını çizen Erdoğan şunları söyledi;

"Sivilleri öldürüyor dendi. Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler. Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Bizim kadına çocuğa asla elimiz kalkmaz. Ama inşallah bu yılanların başını en kısa sürede ezeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için bunu yapacağız."