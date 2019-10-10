Trump-Erdoğan telefon görüşmesi! CHP detayları isteyince ortalık karıştı

Meclis Dışişleri Komosyonu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşmanın detaylarını isteyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer reddedildi. Çakırözer, "Trump'ın Türkiye'ye çizdiği sınır Meclis'ten gizlenemez" diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu görüşmelerinde Barış Pınarı Harekatı tartışması yaşandı. Komisyon üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’dan harekata ilişkin komisyona bilgi verilmesini istedi.

Pazarlığın detaylarını sordu

Çakırözer, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği nedir? Bir pazarlık yapılmış mıdır? Trump’ın büyük ve benzersiz bilgeliği ile Türkiye’ye çizdiği sınır nedir? Bu sözlerin arkasındaki pazarlığın detayları nedir? Harekat için Trump’ın koyduğu şartları açıklayın” dedi.

Reddedildi

Ancak TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Çakırözer’in talebini reddetti. Bozkır, “Harekatın başladığı gün, hazırlığı yapılmadan böyle bir bilgilendirmenin yapılmasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın “Bakanlık olarak uygun gördüğünüz zamanda Meclisimize bilgi vermeye her zaman hazırız” demesine karşın Komisyon Başkanlığının tutumu değişmedi.

"Askerlerimizin sorumluluğu üstümüzde"

Çakırözer, şu değerlendirmeyi yaptı: Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı arasındaki görüşmenin detayları Meclis Dışişleri Komisyonundan gizlendi. Daha dün askerlerimizin sınır ötesi harekatı için Meclis’ten vize istendi. Askerlerimizin, vatanımızın geleceğini ilgilendiren böyle bir operasyonun sınırlarını belirleyen telefon görüşmesinin detaylarını istememiz son derece doğaldır. Kahraman askerlerimizin sorumluluğu bizim üstümüzdedir. Trump’ın ‘büyük ve benzersiz bilgeliği ile’ Türkiye’ye çizdiği sınır Meclisten, milletin temsilcilerinden gizlenemez.