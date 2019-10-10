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Hürser Tekinoktay adaylığını açıkladı

Serdal Adalı'nın ardından Hürser Tekinoktay da Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede adayların resmi olarak açıklanması için son saatlere girildi.

Başkanlık için adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay gün içinde avukatı aracılığıyla resmi başvurusunu yaptı. En çok merak edilen isimlerden biri olan Serdal Adalı da adaylığını açıkladı.

Son karar bekleniyor
Dün itibariyle adaylıktan vazgeçtiği iddia edilen Ahmet Nur Çebi'nin de saat 17:00'ye kadar kulübe gelerek adaylık başvurusu yapması hala ihtimal dahilinde.

Bir diğer aday adayı İsmail Ünal da henüz vazgeçmediğini ve saat 17:00'ye kadar vaktinin olduğunu ifade ederek değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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