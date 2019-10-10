Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu! İşte 3 ismi bekleyen korkunç tablo

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı başlıyor. Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından Ahmet Nur Çebi de aday oldu. Üç adayı da ateşten gömlek bekliyor.

Beşiktaş’ta gözler 13 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli kongreye çevrilmiş durumda. Camiada herkes yeni başkanın kim olacağını merak ediyor. Ancak başkanlık için ismi geçen adayları malî açıdan korkunç bir tablo bekliyor.

3 isim başkanlık için yarışacak

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday oldu. Üç isim Beşiktaş'ın başkanı olmak için kıyasıya yarışacak.

Ateşten gömlek

Siyah-beyazlı kulüpte göreve gelecek yeni yönetim yılbaşına kadar tam 350 milyon liralık kaynak bulmanın peşine düşecek. Bu paranın 150 milyonu Kasım, 200 milyonu ise Ocak ayına kadar ödenmek zorunda. Yeni yönetimin kulübe adım atar atmaz içine düşeceği mali sıkıntılar bunlarla da sınırlı değil.

Adalı: Zor bir dönemden geçiyoruz

Serdal Adalı, başkanlığını açıklamasının ardından, "Önümüzdeki seçim için aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı, uğurlu olur. Düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok." dedi.

"Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun''

Başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay'ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi. Çıtak, yaptığı açıklamada, "Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş'ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum." ifadelerini kullandı.