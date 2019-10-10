SON DAKİKA
Donald Trump'tan Türkiye'ye yeni tehdit! Türkiye kurallara göre oynamazsa finansal olarak sert bir şekilde vurulsun Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Altınordu'nun iki yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce'ye kanca

Fenerbahçe, Altınordu’nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce’ye talip oldu.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldızları yetiştiren İzmir ekibinin bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce’ye Fenerbahçe’nin talip olduğu öğrenildi.

Burak tarihe geçti
Burak İnce, 1.Lig’de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçerken, Ravil de Ümit Milli ve U17 Milli Takımları’nda görev yapıyor.

Berke ve Barış kiralandı
Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, daha önce Altınordu'dan kaleci Berke Özer ve sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı transfer etmişti. Barış Alıcı, Rizespor'a Berke Özer ise Belçika'nın Westerlo kulübüne kiralanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu! İşte 3 ismi bekleyen korkunç tablo
Barış Pınarı Harekatı 2. gününde! Suriye rejiminden küstah açıklamalar
Merih Demiral'dan Barış Pınarı Harekatı'na dil uzatan Marchisio'ya tokat gibi yanıt
Erdoğan'dan o haberlere zehir zemberek sözler! Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herif
Trump-Erdoğan telefon görüşmesi! CHP detayları isteyince ortalık karıştı
Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu itirafı: Küsseydi bitecekti
ÖNCEKİ HABERLER
Diz kapağı ağrısı neden olur evde tedavisi olur mu?
Görevden alınan HDP eski Van Belediye Başkanı Ertan'a 30 yıl hapis istemi
Gözde arpacık neden çıkar evde tedavisi nasıl olur?
Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı
29 Ekim şiirleri kısa 3 kıtalık 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri MEB
Son dakika Suriye'deki harekatta yeni gelişme! ÖSO Fırat Nehri'nin doğusuna girdi
Yorumlar