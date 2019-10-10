Fenerbahçe'den Altınordu'nun iki yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce'ye kanca

Fenerbahçe, Altınordu’nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce’ye talip oldu.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi yıldızları yetiştiren İzmir ekibinin bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce’ye Fenerbahçe’nin talip olduğu öğrenildi.

Burak tarihe geçti

Burak İnce, 1.Lig’de gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçerken, Ravil de Ümit Milli ve U17 Milli Takımları’nda görev yapıyor.

Berke ve Barış kiralandı

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, daha önce Altınordu'dan kaleci Berke Özer ve sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı transfer etmişti. Barış Alıcı, Rizespor'a Berke Özer ise Belçika'nın Westerlo kulübüne kiralanmıştı.