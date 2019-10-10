Gözde arpacık neden çıkar evde tedavisi nasıl olur?

Göz kapaklarının uç noktalarında çıkan ve arpacık denen enfeksiyon neden olur ve evde tedavisi nasıl yapılır? Kimi zaman bir gecede gözümüzde beliriveren arpacıklar bazen tehlikeli olabiliyor. Peki arpacık için ne zaman doktora görünmeli, nasıl önlemler alınmalı?

Arpacık nedir ve neden olur, tehlikeli midir araştırması sık sık vatandaşlar tarafından yapılıyor.

Arpacık, göz kapaklarının uç noktalarında bulunan yağ bezlerinin bakteriyel enfeksiyonudur. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Arpacık gözün mikroplanması nedeniyle olur, kızarıklık, hafif acı, ağrı ve rahatsızlık verir.

Gözde arpacık ortalama 1 hafta içinde geçer. Ancak bu sürede hijyene dikkat etmek ve hekiminizin tavsiye edebileceği damla ve pomatları kullanmak önemlidir.

Eğer arpacıkla birlikte görüşünüzde değişiklik meydana geldiyse veya yakın zamanda yüzünüzde veya gözünüzde bir travma yaşadıysanız, hemen doktorunuza başvurun veya en yakın acil servise gidin.

Nedenleri

Göz kapaklarında pek çok yağ bezi vardır. Bu bezlerin kanal ağızları kirpik diplerine açılır. Bu kanal ağızlarından birinin mikroplarca tıkanıp, göz kapağında küçük bir enfeksiyon oluşmasına “arpacık” adı verilir.

Arpacık, ağrılı bir durumdur. Kapak şiş, kırmızı ve normalden sıcaktır.

Gözde arpacık oluşmasının birçok nedeni vardır. Çeşitli nedenlerle bulaşan bakteri ya da diğer organizmalar gözde iltihabın başlamasına neden olabilirler.

Arpacık özellikle vücut direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur.

Göz kapaklarınızın ucunda yukarıda tarif edildiği şekilde bir durumla karşılaşırsanız göz doktoruna başvurun. Göz doktoru yapacağı fizik muayene ile arpacık teşhisini koyacaktır. Uygun görmesi halinde antibiyotik içerikli bir takım pomad ve/veya damlalar tavsiye edebilir.

Arpacık, gözler temiz tutulduğu yani hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde 1 hafta içinde geçer. Bu süre içinde hekiminizin tavsiye ettiği enfeksiyon giderici damlalar ve pomatları kullanabilirsiniz.

Ancak arpacık en az iki, üç hafta süredir varsa, gözde sertleşen bir iltihap bulunuyorsa ve tedavilere rağmen iyileşme sağlanamıyorsa cerrahi tedavi yoluna gidilebilir; göz kapağı içinde küçük bir kesiyle enfeksiyon tamamen boşaltılıp temizlenir. Kist oluşmuşsa tekrar edilmeyecek şekilde yok edilir.

Arpacık ameliyatının amacı arpacıkta birikmiş iltihap maddesini boşaltmak ve buradaki tıkanmış yağ bezlerini açarak kisti tedavi etmektir.

Kapak bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra kapak içinde biriken yağ, etrafındaki duvarlar ile birlikte temizlenir. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir operasyondur.

Ameliyat sonrası göz birkaç saat kapalı bırakılır. Operasyon kapak içerisinden yapıldığı için herhangi bir şekilde dikiş atılmasına gerek yoktur, iz bırakmadan kolay bir şekilde halledilebilmektedir.

Ameliyat sonrası göz bandajlanır ve ertesi gün açılır. Göz kapağında hafif şişlik ve morluk olabilir ancak bu 5 günde geçer.

Yaklaşık 1 hafta boşunca antibiyotikli damla ve pomadlar kullanılır.

Ameliyatın ertesi günü, göz bandajlı kalmak kaydıyla işe gidilebilir.

Ameliyatın ertesi günü ve 1 ay sonra veya hekiminizin uygun göreceği tarihlerde kontroller yapılır.

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Gözünüze dokunmadan önce ya da sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Havlularınızı kimseyle paylaşmayın.

*Arpacık tamamen geçene kadar göz makyajı yapmayın. Şiş alanın kapanması geç iyileşmesine neden olacaktır.

*Ayrıca gözünüze değen makyaj aplikatörleri de mikroplanmış olabilir. Bu nedenle yenileriyle değiştirin.

*Arpacığı kesinlikle sıkmaya ya da patlatmaya çalışmayın, bu durum enfeksiyonun yayılmasına neden olur.

*Arpacık oluşumunu önlemek için göz hijyeninize dikkat edin: Özellikle yatmadan göz makyajınızı mutlaka temizleyin. Kirli ellerle gözlerinize dokunmayın. Tarihi geçmiş makyaj malzemeleri ve kirli havlular kullanmayın.