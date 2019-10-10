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Görevden alınan HDP eski Van Belediye Başkanı Ertan'a 30 yıl hapis istemi

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 4 ayrı suçtan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HDP'li Ertan hakkında HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde işlediği iddia edilen suçlarla ilgili hazırlanan fezlekeler, TBBM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

30 yıla kadar hapis cezası talebi

Fezlekeler, Ertan'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte dokunulmazlığının kalkmasıyla da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı. 

Başsavcılık, Ertan hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Ertan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suçu ve suçluyu övmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın görülmesine 25 Aralık günü başlanacak.

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