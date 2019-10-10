Fırat'ın doğusundaki operasyonda Koral görev yaptı! Teröristleri kör ediyor

Uzun süredir bölgede bulunan terör örgütü mevziler kazarak tuzaklamalar yaptı. YPG'nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi.