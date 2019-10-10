Fırat'ın doğusundaki operasyonda Koral görev yaptı! Teröristleri kör ediyor
ASELSAN tarafından geliştirilen ve Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda önemli rol oynayan Koral, operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemlerini durdurdu.
Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı tüm hızıyla sürüyor. Operasyon saat 16:00'da başladı. Bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.
Uzun süredir bölgede bulunan terör örgütü mevziler kazarak tuzaklamalar yaptı. YPG'nin özellikle okullar ve hastane olarak kullanılan binalara bombalar yerleştirdiği belirlendi. Bu bombaların telefonla ve internet üzerinden patlatılmasının önüne geçmek için ilk olarak elektronik sinyaller kesildi.
Bu sinyallerin kesilmesi için ise Koral'ın kullanıldığı ifade ediliyor. Sinyallerin kesilmesinin ardından hedefler vurulmaya başlandı.
Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi.