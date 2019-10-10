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Barış Pınarı Harekatı'na bir ülke daha destek verdi

Daha önce Macaristan, İspanya, KKTC, Katar ve Rusya'nın desteklediğini duyurduğu Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Pakistan'dan geldi. Bakanlık Sözcüsü Faysal, "Türkiye'nin çabalarını tebrik ediyoruz" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı.

Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 6 ülke desteğini açıklamıştı

Kısa sürede birçok ülke harekata ilişkin açıklama yaparken; Macaristan, İspanya, KKTC, Katar ve Rusya, Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonu desteklediklerini açıklamıştı.

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