CHP'den MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar: Suriye devletiyle ilişkiye geçilmeli

Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fıratın doğusunda başlatılan harekatla ilgili "Daha fazla kan akıtılmasının önüne geçilmelidir" diye konuştu.

Sınır ötesi tezkereye onay veren CHP’den ‘TBMM neden bu harekat hakkında bilgilendirilmedi’ açıklaması yapıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bugün olağanüstü toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un açıklamasından satırbaşları şöyle:

TBMM neden bilgilendirilmedi?

Barış Pınarı Harekatı adı altında Suriye topraklarına bir harekat başlatıldı. Biz başından beri Suriye devletinin başında kim varsa onlarla görüşme yapılması gerektiğini vurguladık. Erdoğan önerilerimize kulak tıkadı, kendi bildiğini yaptı. Kendisinin fetih dediği bir harekatı başlattıktan sonra genel başkanları aradı. Birer ikişer dakikalık “giriyoruz” diye bilgi verdi. TBMM neden bu harekat hakkında bilgilendirilmedi. TBMM neden harekâtın bilgilendirilmenin dışında tutuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili il başkanlığına haber veriyor. Böyle bir ciddiyetsizlik görülmemiştir. Kendisi BOP’un eş başkanıyım demiyor muydu? Ben ABD projesinin eş başkanıyım diyorsun, şimdi dert yanıyorsun.

"Suriye’nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçilmeli"

İdlib’de insanlık dramından kurtardık dediği bölgeler şimdi terör bölgesi. Oradaki gözetleme kulelerindeki askerlerimiz Rusya tarafından korunuyor. Biz diyoruz ki Suriye’de insanların yaşaması için politik önlemler al diyoruz. Erdoğan ne diyor bugünkü konuşmasında fetih diyor. Biz oraya huzur için gidiyoruz diyen devlet adamı nasıl olur da fetih der? Dünyada senin oradaki varlığını meşru gören bir ülke var mı? Filistin de dahil olarak soruyorum. ‘Huzur götürmeye geliyoruz’ diyorsun sen kendi ülkende huzur mu var? Trump Türkiye’ye hakaretler ediyor, emirler yağdırıyor. Benim bilgim dahilinde diyor, nereye kadar gideceğini biliyorum diyor. ABD Başkanı bizlerin bilmediğini biliyor. CHP olarak söylemimiz nettir. Biz itibarlı bir duruş sergileyebilmek için tavsiyemiz şudur;

Suriye’nin meşru devletiyle derhal ilişkiye geçilmeli. Daha fazla kan akıtılmasının önüne geçilmelidir.

Orada politik bir çözüm bulunmasının yolu budur. Ortadoğu’nun sorunları Ortadoğu’daki ülkelerle çözülür. Bir ABD’den bir Rusya’dan tokat yiyerek bu ülkenin dış politikası belirlenemez. Sen hiç kimseden büyük değilsin. ABD bağırıyor sana, senin ve AKP hükümetinin gıkı çıkmadı. Bir de üstüne sana hakaret eden, TC’yi küçük düşüren Trump’ı “Ülkesinde sıkıntılar var ondan yapıyor” diye savunuyorsun.

"Biz elbette tezkereye evet dedik"

BOP üç milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Sen Suriye ile görüşmüyorsun, ABD ile görüşüyorsun. Biz elbette tezkereye evet dedik. O bölgedeki Mehmetçik vatan görevi yapıyor. Şimdi tam da Mehmetçik oradayken, diğer örgütler askerimize saldırırken tezkere geldi. TC’nin askeri oradaysa biz saldırılara karşı tezkereye evet deriz.

Bu tezkere oradaki askeri, barışı korumak içindir. Yoksa senin fetih duygularını tatmin etmek, senin iç siyasi çıkarlarını korumak için değildir.

CHP için söz konusu vatan ise gerisi tefarruattır. Biz yanlış dış politikalar doğrultusunda ordumuzun varlığı tehlikeye girerse ordumuzun arkasında durur, yanlış politikaları da kamuoyuyla paylaşırız. Emperyal güçlerin bütün yaptırımlarına karşıyız. Emperyal güçlerin dış politikayı belirlemesi kabul edilemez. Erdoğan konuşmasında birlikten bahsediyor. Nasıl bir birlik bu MHP ile kurulan. Mehmetçiğimiz orada canı ile uğraşıyor, Erdoğan burada oyuyla. Diyor ki ben burada Millet ittifakı’nı parçalayamazsam iktidarda kalamam. Tam da böyle bir günde bu açıklamayı yapması hezeyan içinde oluşunun itirafıdır.