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Levent Gültekin'in HDP paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Yazar Levent Gültekin, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili HDP'nin Twitter'da "rojava kazanacak" etiketi açmasını eleştirince, sosyal medyada lince maruz kaldı.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, sosyal medyada TT listesinde.

HDP'nin operasyonu "işgal" olarak nitelemesi tepki çekti. HDP'nin çok sert politikası muhalif kimliğiyle bilinen Levent Gültekin'i bile rahatsız etti.

"Toplumun yüzde doksanını kendine düşman edersin"

Gültekin, son paylaşımında "Biri bana açıklayabilir mi Türkiye’de siyaset yapan, Türkiye’de demokrasi mücadelesi verdiğini söyleyen, toplumun farklı kedimlerine ulaşmak, konuşmak zorunda olan bir parti “Rajova kazanacak” diye tag açmaktan ne yarar umar? Bu nasıl siyaset?" ifadelerine yer verdi.

Yorum yağdı

HDP'nin kutuplaştırıcı söylemine itiraz eden Gültekin, sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu. Gültekin, iktidara yaranmakla suçlanırken, paylaşıma çok sayıda yorum geldi. 

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