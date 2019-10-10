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Ahmet Davutoğlu'ndan Suriye'deki savaşla ilgili herkesi şaşkına uğratan sözler

Dünya Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı harekatını konuşurken Ak Parti'den ayrılıp yeni parti kurma derdine giren Ahmet Davutoğlu'ndan herkesi şaşkına uğratan açıklamalar geldi. Davutoğlu, "Suriye'de Esad ile görüşülmeli mi?" sorusuna "Herkes herkesle görüşmeli. Yeni bir Suriye perspektifi çizilmeli" yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Karamollaoğlu ile Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye perspektifi çizilmeli

Bir gazetecinin, "Esad ile görüşülmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, "Herkes herkesle görüşmeli." yanıtını verdi. Davutoğlu, "Suriye rejiminin halkına karşı başlattığı acımasız savaş, milyonlarca insanın yerinden olmasına neden oldu. Öncelikle, kalıcı barışın sağlanması için tüm tarafların bir araya gelmesi lazım. Herkes herkesle görüşmeli. Barış süreci başlatılmalı. Türkiye'nin fikirleri ve kaygıları ele alınarak yeni bir Suriye perspektifi çizilmeli." ifadelerini kullandı.

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