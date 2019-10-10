SON DAKİKA
Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri Ceylanpınar'daki evlere isabet etti yaralılar var Haberin devamı. Suriye Barış Planı harekatında son durum! 181 hedef imha edildi Savaş uçakları YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 km derinliğe kadar indi Haberin devamı.
GÜNCEL

Komandolarımızın Suriye'ye sınırından girme görüntüleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 22.00 sıralarında Türk askeri 3 ayrı noktadan Doğu Fırat'a giriş yaptı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.
Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Türkiye gözünü kararttı!
Bakanlıktan açıklama: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Doğu Perinçek 'kesin zafere götürür' deyip Erdoğan'a açık mektup yazdı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı açıklaması : Trump kararını verdi
Almanya'nın eski Bakanı Sigmar Gabriel'den şaşırtan Türkiye açıklaması!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yason Burnu'ndaki papaz evi restore ediliyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı
Zeynep Korel Bergüzar Korel iddiası olay oldu bebek detayı patladı!
5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Camide namaz kılan turistin çantasını çaldı
Victoria's Secret tarihinde bir ilk! Büyük beden modeli Ali Tate Cutler ile anlaşıldı
Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor
Terör örgütü yanlılarından Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu