Şanlıurfa akçakale sınırından top atışları böyle görüntülendi

TÜRKİYE, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik uzun zamandır planlanan askeri harekata dün ilk stardı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu operasyonla birlikte önceden belirlenen 181 hedef ateş altına alınırken saat 22.30 sularında ise kara harekatına başlandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri dün öğleden sonra yoğun ateş altına alındı. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ve Resulayn ilçesi ile bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar savaş uçaklarınca bombalandı.

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