Şentop: ''Türkiye’nin güvenliği NATO’nun güvenliğidir''

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Barış PınarıHarekatı'na dair açıklamalarda bulundu.

''Tercihimiz müzakereler yoluyla halledilmesiydi ama...''

Şentop, “Terör koridorunu ortadan kaldırmak ve orayı güvenli bölge haline getirmek. Türkiye çok uzun zamandır orada terörle mücadele ediyor. Burada hiçbir ülkenin Türkiye’ye söyleyeceği bir şey yok. Bütün yollar denendi netice alınamayınca Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Tercihimiz müzakereler yoluyla halledilmesiydi ama netice alamayınca bunu Türkiye askeri harekatla yapacak güce sahip” dedi.

''Türkiye’nin güvenliği NATO’nun güvenliğidir”

NATO ve diğer ülkelerden gelen açıklamaları da değerlendiren Şentop, “NATO adına açıklama yapan genel sekreterin açıklaması doğru bir açıklamaydı. Türkiye NATO üyesi müttefiklerini yanında görmek isterdi. Türkiye NATO’nun en sadık üyesidir. Türkiye’nin güvenliği NATO’nun güvenliğidir” değerlendirmesinde bulundu.