GÜNCEL

YPG/PKK yerel halka ait evlerden saldırıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor.

Anadolu Ajansı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Türkiye’deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump'tan PKK açıklaması
Emniyet'ten sosyal medya operasyonu
Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu
Hadi Özışık'tan 'Esed ile görüşülsün' isteğine sert tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
Bakan Soylu canlı yayında harekatı anlatıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
Şanlıurfa Ceylanpınar’da Mehter Marşı yankılanıyor
Barış Arduç ve Engin Öztürk düeti Gupse Özay düzenledi sosyal medya yıkıldı
Ekrem İmamoğlu Tevfik Göksu'ya takıldı! 'Elektrik' muhabbeti efsane
Sudanlı yetimlerden Barış Pınarı Harekatı duası
Survivor Bennu Gerede 'Kaliteli yaşamın sırrı sevişmek' deyip olay yarattı
YPG'ye operasyon başladı HDP'de yüzler düştü
Deprem fay hattı sorgulama AFAD faylar nereden geçiyor?