MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5. bölüm 2. fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 5. yeni bölümüyle 12 Ekim 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12 Ekim 2019 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AB üyesi 28 ülkeden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu
Ömer Çelik'ten HDP'nin iddiasına jet cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Bakan Soylu: Türkiye gözünü kararttı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm 2. fragmanı
Barış Arduç ve Engin Öztürk düeti Gupse Özay düzenledi sosyal medya yıkıldı
Sosyal medyada yayınlanan Barış Pınarı Harekatı videosu
Hadi Özışık'tan "Esed ile görüşülsün" isteğine sert tepki
Survivor Bennu Gerede 'Kaliteli yaşamın sırrı sevişmek' deyip olay yarattı
YPG/PKK yerel halka ait evlerden saldırıyor
Nusret Gökçe İstanbul'da sağanak altında yarı çıplak koştu video çekti