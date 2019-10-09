POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu Tevfik Göksu'ya takıldı! 'Elektrik' muhabbeti efsane

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye bağlı yeşil alanı tanıtan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya "Meclise gelmeden burada biraz yürü de öyle gel" deyince renkli anlar yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, İlçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Esenler Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu ile İBB Meclisi’ndeki atışmaları nedeniyle sık sık gündem Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Başkan Göksu parkı tanıttı

Esenler Belediyesi sınırlarında yer alan bir yeşil alan hakkında bilgi veren Göksu, “Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var, piknik alanımız var. Ayakkabısız girilen parkımız var. Ayakkabınızı çıkarıp girebiliyorsunuz. Çimde, çakılda, ağaç kabuğunda, çamurda yürüyebiliyorsunuz.” diye konuştu.

Kahkaha koptu

Göksu’nun bu sözleri üzerine araya giren İmamoğlu, “Vücuttaki elektriği atmak için değil mi? Meclis’e gelmeden burada biraz yürü de öyle gel” dedi. İmamoğlu’nun bu sözlerine başta Göksu olmak üzere çevrede bulunanlar kahkahalarla karşılık verdi.

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