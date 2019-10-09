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Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Şiwan Perver Türkiye'ye tepki gösterdi. Perwer, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

TSK tarafından, Barış Pınarı Harekatı başlatılmasının ardından açılım sürecinden öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer, sosyal medyadan Türkiye'ye tepki göstererek, "Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı

"KÜRDİSTAN'IN SİZE BIRAKMAYACAĞIZ"

Türk askerine destek mesajları yağarken bazı isimler ise operasyona tepki gösterdi. Bunlardan bir isim olan Şiwan Perwer sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Perwer, yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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