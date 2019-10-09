SON DAKİKA
Türk uçakları bomba yağdırıyor! Talebyad ve Resulayn'da 25 kilometre kadar içeri girildi! Terör örgütünün mühimmatı imha edildi Haberin devamı. CANLI YAYIN- Suriye harekatı başladı dünyanın gözü bu operasyonda operasyonu canlı yayında izlemek için tıklayın Haberin devamı.
GÜNCEL

Diyarbakır’da hava hareketliliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır’da hava hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin operasyonu meşru mu? BM Şartı'nın 51'nci maddesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekata destek vermesin HDP ittifakını göçertti
Kürt anne harekata katılan askerimize böyle seslendi: Onları ezin
Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan operasyon mesajı! Zulmü bitirmeye kararlıyız
HDP'den harekatla ilgili ilk açıklama Operasyon hazımsızlığı işgal dediler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CNN Türk muhabiri harekat başladığı an canlı yayında tepindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı
Nusret Gökçe İstanbul'da sağanak altında yarı çıplak koştu video çekti
Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra çekildi! Halk kaçıyor
TSK savaş uçakları böyle vurdu! Harekattan sıcak görüntüler bunu da böyle ver
2019-2020 KYK bursları hangi ay yatacak kaç para?
Meyve toplarken ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
2019 31 aralık hangi güne denk geliyor yılbaşı ne zaman?