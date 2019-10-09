HDP

YPG'ye operasyon başladı HDP'de yüzler düştü

Terör örgütü YPG'ye yönelik operasyon, örgütün siyasi kanadı HDP'de moralleri bozdu.

Suriye'de terör örgütü YPG'nin kurduğu egemenliğin sonuna gelindi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, örgütün üzerine adeta balyoz gibi inmeye başladı.

YPG vuruldu HDP üzüldü

Havadan yapılan bombardımanlarla teröristlere büyük darbeler vuruldu.

YPG'li teröristlerin bir bir etkisiz hale getiriliyor olması, örgütün siyasi kanadı HDP'de moralleri bozdu.

Meclis'te açıklama yapan HDP'li milletvekillerinin üzüntüsü yüzlerinden okundu.

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