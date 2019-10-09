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HDP'li vekil Meclis'te konuştu: İşgal başladı

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'na başladı. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise Meclis kürsüsünde, "İşgal başladı" diye bağırdı.

Türk ordusu akşam üzeri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Bu harekat ile Türkiye bölgedeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri temizlemek ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmayı planlıyor.

Harekat başladığı esnada toplantıda olan TBMM Genel Kurulunda da Barış Pınarı Harekatı konu edildi.

"Biz emirlerimizi halklarımızdan alıyoruz"

Söz alan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Savaş ve işgal başladı ve Meclis'te bu alkışlanıyor. Bunun hiçbir hukuki gerekçesi yoktur. Biz emirlerimizi halklarımızdan alıyoruz. Kuzey Suriye barış iklimidir. Orada Kürtler, Ezidiler, Türkmenler hep birlikte IŞİD'i yendiler. Bu operasyon IŞİD'i kurtarma operasyonudur. Bu operasyon Kürt halkına statü vermemek, IŞİD'i komşu yapma operasyonudur. Biz bu operasyona karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Çepni'nin bu sözleri esnasında diğer partili milletvekilleri ise tepki gösterdi.

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