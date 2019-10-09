CHP

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnu kanasın istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde Suriye'nin, Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump'tan PKK açıklaması
Emniyet'ten sosyal medya operasyonu
Suriye harekatında son durum savaş uçakları hedefleri vurdu
Hadi Özışık'tan 'Esed ile görüşülsün' isteğine sert tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
Bakan Soylu canlı yayında harekatı anlatıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa Ceylanpınar’da Mehter Marşı yankılanıyor
Ekrem İmamoğlu Tevfik Göksu'ya takıldı! 'Elektrik' muhabbeti efsane
Barış Arduç ve Engin Öztürk düeti Gupse Özay düzenledi sosyal medya yıkıldı
Sudanlı yetimlerden Barış Pınarı Harekatı duası
YPG'ye operasyon başladı HDP'de yüzler düştü
Survivor Bennu Gerede 'Kaliteli yaşamın sırrı sevişmek' deyip olay yarattı
HDP'li vekil Meclis'te konuştu: İşgal başladı
Deprem fay hattı sorgulama AFAD faylar nereden geçiyor?