Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak.
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden, merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtım fragmanının yayınlanacağını duyurmuştu.
Daha önce adı Diriliş Osman olarak belirlenen daha sonra ismi Kuruluş Osman olarak değiştirilen dizinin fragmanından ilk görüntüler geldi.
9 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan fragman izleyenleri heyecanlandırdı.