Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden, merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtım fragmanının yayınlanacağını duyurmuştu.

Daha önce adı Diriliş Osman olarak belirlenen daha sonra ismi Kuruluş Osman olarak değiştirilen dizinin fragmanından ilk görüntüler geldi.

9 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan fragman izleyenleri heyecanlandırdı.